الأمة القومي: فضل الله برمة مؤهل لقيادة الحزب

أكد حزب الأمة أن تكليف اللواء فضل الله برمة برئاسة الحزب جاء وفق لوائح الحزب التنظيمية التي تنص على أنه في حال غياب الرئيس بسبب المرض أو الوفاة فإن نائبه يتولى رئاسة الحزب، مؤكداً أنه سيستمر في موقعه إلى حين انعقاد المؤتمر العام.

وقالت نائب الأمين العام للحزب حليمة البشير إن برمة مؤهل لرئاسة الحزب، وأنه تدرج في مؤسسات الحزب، مشيرة إلى أنه كان رفيقاً للمرحوم الصادق المهدي ويثق فيه.

من جانبه قال عضو الحزب عروة الصادق بحسب صحيفة السوداني، إن المرحوم الصادق المهدي كان يصرح بأنه لن يكون رئيساً للحزب وعلى الحزب أن ينتخب رئيساً جديداً في المؤتمر العام الثامن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)