الجيش اللبناني يعتقل سودانيين حاولا التسلل إلى إسرائيل

اعتقلت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، الأحد، سودانيين حاولا التسلل إلى إسرائيل، حسب ما كشف بيان للجيش اللبناني.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني بحسب سكاي نيوز: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات شخصين من التابعية السودانية في خراج بلدة ميس الجبل ـــ مرجعيون، لإقدامهما على التسلل إلى إسرائيل”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)