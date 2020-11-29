السفارة الفرنسية تتبني طباعة منهج اللغة الفرنسية للثانوي بالجزيرة

أكد الأستاذ مامون عالم مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من السفارة الفرنسية بالخرطوم، ضم فرانتس سيدي ملحق تعليم اللغة الفرنسية بالسفارة وليدي بلغي ملحق التعليم العالي والجامعي، علي العلاقات المتميزة التي تربط بين السودان وفرنسا علي المستوي السياسي والإقتصادي.

وأشار للإتفاق مع وفد السفارة الفرنسية علي طباعة منهج اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية وتدريب معلمي اللغة الفرنسية وفتح مسابقات لطلاب المرحلة الثانوية ومنحهم دراسات بالخارج للمضي قدماً بهذه اللغة، مؤكداً إستعدادهم للتعاون مع السفارة الفرنسية.

علي صعيد آخر قام الوفد بزيارة لوزارة الثقافة والإعلام وقفوا خلالها على جدارية السلام وإلتقوا بالدكتور طارق مصطفي مدير عام وزارة الثقافة والإعلام حيث بحث اللقاء السبل الكفيلة لتطوير اللغة الفرنسية وإنفاذ البرامج.

من جانبه أكد مدير الثقافة والإعلام بحسب (سونا)، متانة العلاقه بين السفارة والوزارة خاصة في المجال الثقافي وذلك عبر الرابطة الفرنسية بمدني التي إمتد عطاؤها ردحاً من الزمن ممتدحاً جهود السفارة في تمتين وتقوية الروابط بين البلدين، وأبدى إستعدادهم التام وتعاونهم الكامل مع السفارة، قاطعاً بأن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من البرامج الثقافية.

هذا وكان الوفد قد قام بزيارة لجامعة الجزيرة وأعلنوا دعم برامج وأنشطة كلية الزراعة بمبلغ 500 ألف يورو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)