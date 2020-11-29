اللجنة الاقتصادية بـ”الحرية والتغيير” تُحذِّر من سيناريو مُوازنة 2021

تخوّفت اللجنة الاقتصادية بقِوى الحُرية والتّغيير، من تكرار سيناريو الموازنة السابقة، وفرضها رغم عدم مُوافقتهم عليها.

واتّهم عضو اللجنة، شوقي عزمي، المجلس المركزي للحُرية والتّغيير بتجاهل إرادة الشعب والتماهِي مع قرارات الحكومة رغم رفضها شعبياً.

وقال عزمي بحسب صحيفة الصيحة، إنّ المجلس فيه أشخاصٌ نعرفهم ليسوا على قلب رجلٍ واحدٍ، وكشف أنّ اللجنة تدرس المُوجِّهات التي أعلنتها وزارة المالية لموازنة 2021 لإصدار بيان بشأن موقفهم النهائي منها، وقطع بأنهم سيقابلون بتكرار ما حدث العام الماضي بالرفض الكامل.

واتهم عزمي، المجلس المركزي للحرية والتغيير بالتماهي مع قرارات الحكومة وتجاهُل إرادة الشعب، وكشف عن نقاشٍ يجري حالياً بين حركات الكفاح المُسلح الموقعة على السلام، والحرية والتغيير، ومجلس الوزراء لتسمية الوزارات الخاصة بحركات السلام والوزارات الخاصة بالحرية والتغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)