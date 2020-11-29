شاهد بالفيديو: بتتعلم من الأيام .. حالة عشق تجمع بين الموسيقار والأغنية وأين وكيف تم تلحينها

أغنية (بتتعلم من الأيام) لكاتبها رئيس جمهورية الحب الأستاذ اسحق الحلنقي هي واحدة من أكثر أغاني الموسيقار محمد الأمين رسوخاً عند المستمع .. ولايذكر محمد الأمين إلا وذكرت بتتعلم من الأيام .. لأن هناك حالة عشق بينهما .. ولعل هذه الأغنية ذات وقع خاص عند موسيقارنا الكبير الذي حمل معه نص هذه الأغنية حينما سافر للمملكة المتحدة للعلاج وكان ذلك بأمر من رئيس الوزراء أسماعيل الأزهري الذي قرر أن تتكفل الدولة بعلاج محمد الأمين .. وحينما أجريت له عملية العيون وهو مازال يستشفى وجد نص بتتعلم من الأيام ضمن الأشياء التي جاء بها من السودان فقام بتلحينه في وقتها وخرج هذا اللحن البديع الذي مازال يتربع حتى الآن على القمة ..
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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