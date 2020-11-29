وزير الإعلام: لا اتجاه لحل وتصفية هيئة الإذاعة والتلفزيون

نفى وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، وجود أي تفكير لحل وتصفية الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقال في تصريح “ليس هناك أي تفكير من أي جهة رسمية في الدولة لحل وتصفية الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون”، بل أضاف “إن الهيئة ملك للشعب السوداني كله، وليس من حق أي جهة، وزير أو غفير، اتخاذ قرار منفرد بشأنها”، وتابع بالقول: فهي إرث عام نعمل على تأهيله وتطويره خدمة للوطن والشعب، ولا يمكن تحت أي مؤثرات التفكير في تصفية الهيئة.

وأكد صالح بحسب صحيفة المواكب، أن الهيئة في وضع قانوني سليم إذ يحكمها قانون الهيئات، ولديها أمر تأسيس صادر عام 2013، وستبقى هكذا حتى يتم وضع قانون جديد بعد تشاور واسع واشراك العاملين والمهتمين بوضع الهيئة ومستقبلها.

ونوه إلى أن الهيئة مؤسسة مملوكة للدولة، وهي مسؤولة عن العاملين بها وأسرهم، وبالتالي يمكن أن تفكر في إنهاء خدمة المئات بعد عمر طويل قضوه في الخدمة العامة، وهي لا تملك لهم بدائل، هذا تفكير يليق بصاحب دكان أو منشأة صغيرة خاصة، لكنه لا يليق بحكومة مسؤولة.

وأكد استمرار خطط تطويرها وتأهيلها وضخ دماء جديدة فيها، دون إضرار بأي من العاملين فيها، وكشف عن عدد من الخطوات لتحسين بيئة العمل، وضمان التأمين الصحي للعاملين، وملاحقة وزارة المالية لدفع متأخرات مستحقات العاملين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)