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الأحد 29 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان أن زيارة الوفد الإسرائيلي للسودان الأسبوع الماضي كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة وليست زيارة سياسية.
وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، عن لقاء الوفد الإسرائيلي بشخصيات عسكرية، ومناقشة قضايا في جوانب محددة.
وبحسب صحيفة «السوداني»، قال محمد الفكي: “الوفد الإسرائيلي ابتدر زيارته للسودان بزيارة منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة.. والتقى فيها بعسكريين.. لكن اللقاء لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين السودان وإسرائيل".
ونفى الفكي الحديث الدائر حول إدارة المكون العسكري في مجلس السيادة لملف التطبيع مع إسرائيل بعيداً عن المكون المدني، قائلاً: "هذا الحديث غير صحيح، فكل أعضاء مجلس السيادة المدنيين والعسكريين مشاركون في ملف التطبيع، بالإضافة إلى وزارة الخارجية.. لكن أعتقد أن الملف لم يكتمل بعد حتى تُنشر كل تفاصيله”.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مجلس السيادة يكشف مفاجأة عن زيارة الوفد الإسرائيلي للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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