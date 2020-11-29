المريخ يخاطب الـ”فيفا” رسمياً

كشف نادي المريخ عن استجابته لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإرسال نسخة من نظامه الأساسي الذي كان قد أجازه في أكتوبر 2019، وقام بتأكيده في 3 أكتوبر الماضي وجاءت خطوة إرسال النظام الأساسي للمريخ إلى الفيفا، بعد أن تطورت مشكلة الملف الإداري بالنادي، الذي كان مجلس الاتحاد العام لكرة القدم كون بصدده لجنة لإيجاد توافق بين مكونات النادي لأجل إنهاء المشكلة، المتمثلة أساساً بإنتهاء فترة عمل مجلس آدم سوداكال.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام للكرة قد تناول ملف المريخ الإداري، في جانب النظام الأساسي، وأكد بحسب صحيفة الصيحة، على وجود أخطاء فيه تعد مخالفة للنظام الأساسي المعياري للاتحاد السوداني، وهو ما دعا الفيفا للتدخل بطلب نسخة من النظام الأساسي، فأرسل المريخ نسخة مترجمة للفيفا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)