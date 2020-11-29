نبيل أديب: يجوز للمخلوع البشير المشاركة في تشييع شقيقه

قال المحامي نبيل أديب إن تشييع المسجونين على ذمة قضايا جنائية لجثامين أقاربهم الذين توفوا أثناء فترة السجن يجوز قانونياً مع الحفاظ على المتهم.

وقال أديب في تعليقه على منع السلطات الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير من تشييع شقيقه عبد الله البشير، من ناحية قانونية يجوز للبشير المشاركة في التشييع ولكن يجب المحافظة عليه بشكل يمنعه من الهروب أو تشريده. وأردف بحسب صحيفة الجريدة: كل جرائم الفساد تمضي في الإجراءات كحدود قانونية على أن تكون هنالك إجراءات تمنع هروب المتهمين من وجه العدالة والا تمنع حقوقهم القانونية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)