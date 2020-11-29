منتخب الشباب يودع تصفيات (سيكافا) لأمم أفريقيا

ودع منتخب الشباب تصفيات إقليم سيكافا “شرق ووسط إفريقيا”، المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا للشباب لكرة القدم بموريتانيا العام القادم، وذلك بعد تلقيه خسارة جديدة في مباراته الثانية والأخيرة بالمجموعة الثالثة أمام المنتخب الكيني بنتيجة (1/2)، المباراة التي جرت ظهرًا بملعب شيخ عمري عبيد بمدينة أروشا شرق تنزانيا، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي، وخلالها ظهر المنتخب السوداني متوازناً ومترابطاً، ولكن المنتخب الكيني كان أكثر استحواذًا وأفضل في محاولاته الهجومية وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب الكيني بالهدف الأول عن طريق فورتون أموتو في الدقيقة 55، قبل أن يدرك الجزولي حسين نوح التعادل للسودان في الدقيقة 83، لكن في ذروة اندفاع المنتخب السوداني للهجوم أحرز بينسون أوشينج الهدف الثاني لكينيا من هجمة مرتدة في الدقيقة 90+1.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب الكيني المجموعة الثالثة بحسب صحيفة الصيحة،برصيد 6 نقاط بعد فوزه على إثيوبيا في المباراة الأولى، (3/0)، وجاء المنتخب الإثيوبي ثانيا ب3 نقاط، حصل عليها من فوزه على السودان (3/2)، وحل الفريق العربي ثالثاً بدون رصيد ليودع البطولة من دورها الأول.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)