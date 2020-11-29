شاهد : هدى عربي تشعل مواقع التواصل بصورة و تغريدة عن مهنة والدتها

نشرت المطربة هدى عربي صورة لوالدتها، وقالت انها رداً على احد المتابعين الذي سألها عن مهنة وكتبت هدى تغريدة بصفحتها على الفيس بوك اطلعت عليها ( أخبار الخليج 365) قالت فيها ..

:في زول سألني من شغل امي. هل امك لسة خياطة رديت بالحييييل بعض الاصدقاء ما حبو السؤال حقكم علي انا عن نفسي فخورة جدا. انو امي شغالة من سنة 86 يعني كان عمري سنتين للان في المخازن والمهمات وانا فخورة جداً بي امي وبي انو اتربينا حلال

من الطرائف انا صغيرة مرة اصريت تسوقني معاها الشغل. مشيت صالة كبيرة كمية من مكن الخياطة واي عاملة جنبها صندوق لي ادوات الخياطة اها انا مبسوطة الساعة الاولى من الصباح بعد شوية جاتني الزهجة طلعت قعدت في الصندوق وكل شوية شابكاها امي ارح البيت امي ارح البيت ولسة نهاية الدوام ما جات.

صنيت مسافة وانا مشعلقة في صندوقي داك قلت ليها امي ( ما قررتي نمشي البيت ) اتفقعوا بالضحك امي وزميلاتها وللان زميلة امي كل مرة تسألها عليك الله امي ما قررتي نمشي البيت كيفنها ان شاء الله كويسة سار علي الاسم وسط صحبات امي الله يديها العافية ويحفظها ويحفظ كل امهاتنا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )