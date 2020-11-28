الشرطة تدشن مقر السواري والدفاع المدني بالمنطقة الصناعية بحري

افتتح الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ علي منصور مدير عام قوات الشرطة مباني شرطة السواري ومباني الدفاع المدني بالمنطقة الصناعية بحري وأكد مدير الشرطة خلال المناسبة وفق المكتب الصحفي للشرطة الحرص علي تحقيق السلامة العامة وبسط الأمن بكل ولايات البلاد مجددا اهتمامه بإنزال إجراءات السلامة والحماية المدنية بتفعيل القوانين واللوائح الملزمة للمصانع والشركات والمشروعات الاقتصادية لتطبيق اعلي معايير السلامة ضد الحرائق والمخاطر التي تتسبب في إهدار موارد البلاد

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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