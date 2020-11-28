الموت يغيب د. عبدالقادر الساعوري ود. عثمان عبدالكريم

احتسبت وزارة الصحة الإتحادية اللواء طبيب عبدالقادر الساعوري أخصائي العيون، ود. عثمان عبدالكريم استشاري امراض المسالك البولية، واللذان انتقلا الى رحمة الله جراء اصابتهم بفايروس كوروناواعربت الوزارة عن صادق تعازيها لأسرهم وزملائهم لهم الرحمة والمغفرة. “إنا لله وإنا إليه راجعون” الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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