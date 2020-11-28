الشعلة يقود الهلال لانتصار مهم على الأوغندي

حقق الهلال فوزاً مهماً على مضيفه فايبرز الأوغندي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الذهاب في تمهيدي البطولة الأفريقية.. أحرز هدف الهلال المهاجم وليد الشعلة بحسب صحيفة السوداني. وارتفعت حظوظ الهلال في التأهل إلى الدور الأول من المنافسة وذلك عقب الفوز الذي تحقق بملعب الخصم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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