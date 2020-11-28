يشهد سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي الانتقالي عصر غد الأحد، تخريج جامعة كرري للطلبة الحربيين باستاد الكلية الحربية فى التخصصات والدفعات التالية:
الهندسة الدفعة ٢١، علوم الحاسوب الدفعة ٣، علوم الطيران الدفعة ١٨، الدراسات البحرية الدفعة ٢٠، الطب الدفعة ٥، الأسنان الدفعة ٦، الصيدلة الدفعة ٦، المختبرات الدفعة ٧، الأشعة الدفعة ٧ والتمريض الدفعة ٧.
وسيحضر التخريج بحسب (سونا)، السيد وزير الدفاع اللواء ركن يس ابراهيم يس، رئيس مجلس جامعة كرري والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان و نوابه والمفتش العام للقوات المسلحة وقادة القوات الرئيسة ومدراء الإدارات والأفرع وقادة الوحدات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يشهد تخريج جامعة كرري للطلبة الحربيين غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.