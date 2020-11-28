إبراهيم الأمين: وصية المهدي الوقوف في وجه أي نظام شمولي وضد الديكتاتورية

كشف نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين معلومات عن خلافة الإمام الصادق المهدي، وقال إن الإمامة مرتبة، وهي شأن يخص كيان الأنصار، وأكد أنهم أكثر نضوجاً ولن يحدث بينهم خلاف.

وأما فيما يتصل برئاسة الحزب، أكد أبراهيم بحسب صحيفة المواكب، استمرار مؤسسات الحزب لحين قيام المؤتمر العام، وقال نعتمد على جماهيرنا في اختيار من تراه مناسباً، وقال: “لا يوجد شخصيات محددة ولا تعيين.

وأشار إلى أن وصية المهدي كانت التمسك بالحرية والديمقراطية وكرامة الشعب السوداني، والتمسك بالمؤسسات والوقوف في وجه أي نظام شمولي وضد الديكتاتورية وهذه مباديء وهب لها الإمام حياته، مضيفاً: ووصيته لنا في الحزب ألا نقبل وظائف وسلطة إلا بانتخاب وتفويض من الشعب السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)