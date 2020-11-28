طه مدثر يكتب: ماعندك شيل.. شعار حزب المؤتمر الوطني البائد!!

(1)

هل تعلم ما اسم.العصابة التي تحولت إلى جماعة.؟وهل تعلم الجماعة التي تحولت إلى حزب؟وهل تعلم الحزب الذي تحول إلى دولة؟فصار الحزب هو الدولة والدولة هي الحزب؟

(2)

لمعرفة كل الاسرار والخفايا التي كان تدير بها الحركة الإسلاموية.وابنها الضال حزب المؤتمر الوطني البائد.امور البلاد.وشئون العباد.ماعليك إلا أن تتابع برنامج صنائع الشر.الذي يبثه تلفزيون جمهورية السودان.وهو من انتاج الاستاذ نصرالدين العماس.ومن تقديم الاستاذ المتمكن التجانى خضر.. فإنك سترى وتسمع أمورا وفسادا عجبا!!سترى وتسمع كيف أن دولة السودان العظيمة.كانت دولة وكأنها حديقة خلفية.يتصرفون فيها كيف ما أرادوا.ويستغلون الدهاء والمكر والخديعة واساليب السمعة والرياء.وتوظيف الدين لتحقيق مآربهم واهدافهم ومشاريعهم الوهمية..

(3)

ماعندك شيل !!,كان .هذا هو الشعار الأثير والمفضل والقريب الى قلوب وايدى النظام البائد.ومن شائعه ومن ناصره ووقف بجانبه حتى هلك..فكل المنتمين للحزب البائد..كان يشيل من خزائن الدولة.ويملأ جيوبه وحساباته المصرفية.وينمي في استثماراته وعقاراته.بالاعتداء والتحرش بالمال العام..ثم جاءت ثورة ديسمبر المباركة.رافعة شعار ماعندك شيل.عندك خت…أي انها رفعت شعار التكافل والتراحم بين المعتصمين والثوار والزائرين لميادين الاعتصام.فكان غالبية الشعب السوداني.يختون ويتبرعون ويجودون بكل مايجدونه في جيوبهم..ونادرا مانرى أحدهم يدخل يديه فيشيل.وهذا هو الفرق البين والرزين بين . الشرفاء والامناء والمخلصين.وبين اللصوص والحرامية والمعتدين والمتحرشين بالمال العام وموارد الدولة.

(4)

وبرغم هذه الجرائم.الموثقة.والمعلومة والمعروفة.فمازال البعض يدعو إلى تناسى مرارات الماضي(ونمد اليد ونتسالم.)ويدعو الى اتفاق ودى.او مصالحة بين الشعب المعتدى عليه والمنهوبة والمسروقة ثرواته.وبين المعتدين من الكيزان والمكتوزنين ومن تبعهم بظلم الى يوم الدين!كيف يكون هناك اتفاق ودي أو مصالحة.وانت تقرأ لذلك القيادي الاسلامي حسن رزق.اذ قال(نحن لحمنا مر ما بتاكل ساكت),أو ذلك القيادى،( امين حسن عمر ) بحزب المؤتمر الوطني. والذي كان ممسكا بملف سلام دارفور .والذي كان برعاية دولة قطر..إذ قال(الدايرنا يلاقينا في الميدان) وغير ذلك من العنتريات المنشورة على صفحاتهم على الميديا الجديدة..فهل هولاء.يريدون او يرغبون في سلام مجتمعي؟هل هولاء يسعون لاتفاق ودي أو مصالحة؟

(5)

وقد يقول قائل(.ليس كل الكيزان زي البعض) ويحاول أن يقنعك بان اصابع اليد (ما زى بعض) ونقول له.هذه قناعاتك.وانت حر فيها..ولكنك هل تعلم أن الأخوة المصريين.لهم حكمة بالغة تقول(اولاد عبدالواحد واحد)!! ونحن نقول لك. إن اولاد جبهة الميثاق الاسلامي.او الجبهة الإسلامية أو الحركة الإسلامية.واحد!!تختلف الاسماء.والضرر والاذية واحد..

صحيفة الجريدة