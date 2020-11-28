أديب: رفعنا أمر الاستعانة بجهة دولية للتحقيق إلى حمدوك

قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة في قضية فض الاعتصام د. نبيل أديب لـ(السوداني) إن اللجنة رفعت أمر الاستعانة بجهة دولية في التحقيق لرئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ، مشيراً إلى أن اللجنة لا تمتلك صلاحية ذلك.
وقال أديب إن رئيس الحكومة هو مَن يملك أن يقرر إعطاء اللجنة صلاحية للاستعانة، لافتاً بحسب صحيفة السوداني، إلى أن التفويض الممنوح للجنة فقط يقتصر على الاستعانة بالاتحاد الأفريقي.
وقد أبلغ الاتحاد الأفريقي اللجنة قُبيل أيام بعدم قدرته على توفير بعض المساعدات الفنية المتعلقة بإكمال التحقيق، في الوقت الذي تطالب فيه منظمة أسر الشهداء بتدويل القضية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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