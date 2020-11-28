الجبهة الثورية تكشف حقيقة استبدال الحاضنة السياسية بتكوين مجلس الشركاء

قلل القيادي بالجبهة الثورية محمد عبد الله مما أثير بأن الهدف من تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية يهدف لابعاد الحاضنة السياسية الحكومة الانتقالية (قوى الحرية والتغيير ). ووصف ذلك بالاشاعة .
وقطع عبد الله في تصريح له، بأن المجلس لم يات كحاضنة سياسية بديلة، لجهة أن له صلاحيات ومهام سياسية محدده وتم أصدار قانون له.
ونوه الى أن تكوين المجلس يهدف لمعالجة الاشكالات التي قد تحدث بين قوى الكفاح المسلح والمكون العسكري وقوى الحرية والتغيير ، واضاف لو تم تكوين المجلس التشريعي كان سيقوم بتلك المهام وأوضح بحسب صحيفة الجريدة، المجلس لن يكون حاضنة سياسية للحكومة الانتقالية .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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