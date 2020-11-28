المجلس المركزي لـ(قحت) يقر بتحمله جزء من فشل الفترة الانتقالية

أقر القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير عبد السلام عطية بأنهم يتحملون جزء من فشل الفترة الانتقالية بسبب عدم وجود رؤية موحدة لبعض القضايا المركزية والسياسية بجانب اختلاف الرؤى .
ودلل على ذلك بعدم توصلهم لاتفاق حول اجازة الميزانية وقال عطية في تصريح له:” صحيح هنالك بعض الاخفاقات حدثت وتعود لهياكل الحكم الانتقالي التي تتكونمن مجلسي السيادة والوزراء.
ودافع عطية عن وزراء الحكومة وأكد بحسب صحيفة الجريدة، أن جميعهم اكفاء وجاءوا برغبة الجماهير وتابع : نحن نتحمل مسئولية اختيارهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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