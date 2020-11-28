(500) بلاغ تعدي على منشآت الري بمشروع الجزيرة

كشف مدير عمليات الري بالجزيرة والمناقل المهندس عبد السلام محمد صالح، عن تسجيل (500) بلاغ تعدي على منشآت الري والزراعة المخالفة، وفتح أبو عشرينات غير مستهدفة، إضافة لإزالة مزارع خاصة.

وأعلن عبد السلام خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الري والموارد المائية بود مدني أمس بحسب صحيفة الصيحة، عن إزالة 9.5 مليون متر مكعب من الأطماء من جملة 11.5 مليون متر مكعب، المستهدفة لهذا العام بنسبة أداء 77%، إضافة لإزالة 25% من الحشائش.

وعدد عبد السلام أهم التحديات التي تواجه إدارته في ضعف الميزانية لتأهيل شبكة الري، ومحاولات المزارعين المستمرة لحفر أبو عشرين بالكراكات ما يؤدي لهدر المياه، إضافة لضرورة الالتزام بالدورة الزراعية ومواقيت الزراعة حسب موجهات هيئة البحوث الزراعية، والعمل على تفعيل دور المفتش الزراعي للاطلاع بدوره في طلبيات المياه أسبوعياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)