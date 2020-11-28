استنكار وسط المواطنين بمدني لزيادة تعرفة المواصلات

استنكرت قطاعات واسعة من مواطني ودمدني الارتفاع الجنوني في تعرفة المواصلات حيث تجاوزت الـ٢٠٠% في بعض الخطوط خاصة (شرق النيل- حنتوب) ، في وقت أصدرت فيه سلطات محلية مدني الكبرى أمرا محليا قضى بتحديد تعريفة مواصلات أمجاد للخطوط الداخلية التي تراوحت بين ٣٠ إلى ٥٠ جنيه ، والزم القرار أصحاب الامجاد المخالفين من المركبات بدفع غرامة 2 الف جنيه أو السجن شهرا.

وأشار إلى أنه في حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبتين. وفي السياق طالب مواطنون بشرق النيل حنتوب والي الولاية بتشديد الرقابة مع تحديد تعريفة خاصة للحافلات.

وقال المواطن يوسف صديق بحسب صحيفة الجريدة: هناك غياب تام للحكومة وأصحاب الحافلات يتبادلون الخطوط للضغط على المواطن لدفع تعريفة أعلى، ولفت لمعاناة المواطنين الذين يستغلون خطوط شرق النيل نتيجة عدم تحديد تعريفة للمواصلات ، وطالب بضرورة التفات والي الولاية الى هذه القضية للحد مما وصفه بالمهزلة وعدم الأمانة لأصحاب بعض المركبات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)