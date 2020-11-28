وزارة الطاقة: اكتمال الترتيبات لسد عجز الوقود بسبب توقف المصفاة

كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان عن وضع الترتيبات اللازمة لسد العجز في المواد البترولية، الناجم عن توقف المصفاة جزئياً بغرض الصيانة.

وأكد الوكيل أن الاحتياطات كافة وُضعت لتغطية الحاجة من المواد البترولية، وأهمها استمرار الإمداد عبر الاستيراد بالسعر الحر للوقود، وقال: “شرعنا في الإجراءات الخاصة باستيراد 3 بواخر من الغاز تم تفريغ إحداهما، إلى جانب استيراد باخرة بنزين قيد الإجراءات حالياً”، وأعلن عن بواخر أخرى من الجازولين يتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أن هذه البواخر ستسهم في سد العجز جراء توقف المصفاة جزئياً للصيانة.

وأوضح حامد بحسب صحيفة الصيحة، أن مصفاة الخرطوم تشمل مصفاتين، القديمة ستجرى فيها عمليات الصيانة، فيما تستمر الأخرى في الإمداد، إضافة إلى استمرار عمليات الاستيراد للوقود لتغطية الفجوة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)