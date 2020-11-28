مصادر إسرائيلية: رحل حفيد المهدي أشرس مُعارضي التطبيع

وصفت مصادر إسرائيلية، الراحل الصادق المهدي بـ”أشرس” المعارضين لتطبيع السودان الأخير مع إسرائيل.
وقالت المصادر الإسرائيلية في التقرير أمس “رحل الزعيم السوداني المهدي، وعُرف عنه أنه أحد أشرس المعارضين لتطبيع السودان الأخير للعلاقات مع إسرائيل”.
وأشارت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنه كان ينعت إسرائيل بدولة الفصل العُنصري، بسبب معاملتها للفلسطينيين، فضلاً عن اتهامه للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعُنصرية ضد المسلمين والسود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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