الخارجية الامريكية: كانت لـ (الصادق) رؤية ثاقبة لسودان مسالم وديمقراطي

عبر مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية السفير تيبور ناجي عن بالغ حزنه لوفاة السيد الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الاسبق . وقال وفق صحيفة السوداني“لقد حزنت عند سماع خبر وفاة السيد الصادق المهدي والذي رحل عنا ولكنه يترك خلفه ارثا كرجل وطني وله رؤية ثاقبة لسودان مسالم وديمقراطي” . وعبر تيبور عن تعازيه لاسرة الامام ولافراد حزبه وللشعب السوداني في رحيل الصادق المهدي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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