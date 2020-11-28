مريم الصادق تكشف نعي المهدي لنفسه

كشفت الدكتورة مريم الصادق المهدى نائب رئيس حزب الامة القومي عن آخر كلمات كتبها الراحل الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب فى ايامه الاخيرة نعى فيها نفسه.

وقالت إن الراحل كتب عن فقه المشافاة والمراضي كلمات في نعي نفسه قائلاً “افضل الناس في الوجود شخص يترحم مشيعوه قائلين لقد شيعنا حقاني الى الحق” (إنا الى ربك الرجعى)، مشيرة الى ان مشيعوه اليوم شهدوا له بذلك كل من زاويته .

وأضافت في تأبين الراحل الامام الصادق المهدي مساء الجمعة إن الوقوف مع الحق ليس بالسهل وبه مشقة كابدها الإمام الراحل بفكره وصحته، وكلنا نعلم إنه منذ شهر يوليو الماضي كان يلزمه ان يجري مزيدا من الفحوصات حان وقتها لكن تصاعد الاحداث في البلاد رغم ملاحقة الاطباء، جعله يرفض الخروج وترك البلاد، مشيرة الى انه لم يكمل الفحوصات وعاد لعيد الاضحي وقال ان مسئولياته تحتم عليه ذلك.

وكشفت وفق ( سونا ) ان الامام الصادق المهدي كان يرد على الذين يتخوفون على مستقبل السودان وكأنما السودان قائم اليوم بقوله “إن السودان أساس المرجعية” وأن السودان للسودانيين وهم اهل عزة وخير ومنهم يتحرر العالم الاسلامي والافريقي وهذا مقال وعد به لم يكتبه.

وذكرت انها وجدت في احدي رحلاتها الخارجية معه ان الناس يتدحثون عن الراحل في الغرب والشرق وكانه واحدا منهم ومن قياداتهم الفكرية.

واكدت مريم الصادق ان القيم التى عمل من اجلها الامام الراحل ستظل موجودة ودعت الجميع ان يتعهدوها بالرعاية خاصة جماهير هيئة شئون الانصار وحزب الامة بالعمل لوحدة الصف ووحدة أهل القبلة وحفظ السودان والاهتمام بقضايا الناس .

كما دعت كافة السودانيين للعمل من لضم الصفوف وترك المطامع والشهوات وامساك الغضب والوقوف للوطن بوعي متسامح لبلوغ الفترة الانتقالية لمراميها من اجل المستقبل وحمل راية الامام التي عمل من اجلها.

وشكرت الدول والحكومات والهيئات والشخصيات وكافة أطياف المجتمع السوداني فى تعزية الراحل الإمام الصادق المهدي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)