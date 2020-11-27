توقيع إتفاق صلح نهائي بين الفلاتة والمساليت

وقعت قبيلتي الفلاتة والمساليت بولاية جنوب دارفور إتفاق للصلح النهائي وطوت بموجبها صفحة الخلاف بين الطرفين، الذي وقع فى يوليو الماضي في منطقة ابدوس ومن ثم الدكة، ابيض ومحلية قريضة، حيث راح ضحيتها عدد من الارواح وخسائر مادية وفي الممتلكات .

وشرف ختام المؤتمر الجمعة بنيالا الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع وواليا جنوب دارفور موسى مهدي اسحق وشرق دارفور دكتور محمد عيسى عليو .

واوصى المؤتمر في بيانه الختامي وفق ( سونا) بتكوين آلية مشتركة من اطراف الصلح والاجهزة المختصة لمتابعة تنفيذ مخرجات الصلح وإنزالها على ارض الواقع وفرض عقوبة رادعة لاي طرف يخرق الاتفاق وإطلاق سراح المعتقلين في الاحداث وفرض هيبة الدولة وفتح الاسواق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)