المنتخب الوطني السوداني يتقدم فى تصنيف (FIFA)

حقق المنتخب الوطني السوداني الأول لكرة القدم تقدماً في التصنيف الدولي الصادر عن مركز الإحصاء في الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، حيث إحتل المركز 127، متقدماً مركز واحد عن مركزه السابق 128، والذي جلس عليه لفترة طويلة بأمر توقف النشاط عالمياً بسبب جائحة كورونا، خلال الفترة من مارس إلى يوليو من العام الحالي 2020م.

وكان المنتخب قد خاض (6) مباريات دولية تحضيرية منها مباراتين في أيام الفيفا أمام تونس وتوغو (9) و (12) أكتوبر الماضي؛ وفيها خسر من الأول وتعادل مع الثاني، وفي تصفيات أمم افريقيا لنهائيات الكاميرون خسر وفاز على المنتخب الغاني يومي (12) و (17) نوفمبر الجاري .