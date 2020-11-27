عبدالرحمن الصادق المهدى: اطمئن الجميع بأننا على قلب رجل وامرأة واحدة ونعاهدكم بالسير في دربه

قال عبد الرحمن الصادق المهدي:فى خطاب الاسرة (اصلو الدنيا متى ما تدور بتختف كف، وكان ببقالنا في كفنك معاك نتلف) واضاف بأن الامام حتى عندما اصيب الامام ب (الكوفيد ١٩) كان يختلس لحظات التحسن المؤقت ليسجل مواقف يدافع عنها، وهو موصول بانابيب الأوكسجين… وقال ان لي رسالات لابد ان ابلغها مهما كان الثمن، مستشهدنا بقول الشاعر: “اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام”

وقال عبد الرحمن وفق صحيفة السوداني سنهتدي بنهج الإمام، على ضرورة تماسك السودانيين والانصار والحزب والأسرة لنعبر ببلادنا عبر بوابة التراضي الوطني والعدالة.ظن البعض مُشفقاً على تماسكنا، واطمئن الجميع بأننا على قلب رجل وامرأة واحد وواحدة. ونعاهدكم بالسير في دربه.

لقد كلفني الإمام بالاتصال بكل متبايني الرأي الأنصاري والأسري قبل عام، ولقد أنجزنا إيجابيات واضحة.. (ندوس فوق الجروح ماشين.. نموت زي الشدر واقفين، ماشان دنيا، شان الوطن والدين).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)