نادي النيابة يتمسّك بإقالة أو استقالة النائب العام ويعلن عن خطوات تصعيدية

مسك نادي أعضاء النيابة العامة بإقالة النائب العام أو استقالته، معلناً عن عقد مؤتمر صحفي في الأول من ديمسبر القادم للإعلان عن خطوات تصعيدية.

وأشار في بيان له الجمعة وفق صحيفة السوداني إلى أنه بحكم مسؤولياته لاستقلالية النيابة العامة وبادر بالجلوس مع النائب العام، حسماً لأوجه الخلاف، وقدم كافة الحلول المُمكنة، مضيفاً أنه اضطر لتقديم مذكرة للمجلس السيادي بإقالة النائب العام بالأسباب التي وردت بمتنها بعد التحقيق والتقصي اللازم.

وأكد أن ماوورد بمذكرتي النادي أمر لا يمكن تجاوزه وغض الطرف عنه، وانهم ماضون فيما يُحتمه واجب المهنة رغم محاولات النائب العام لإسكات صوت النادي بالإجراءات التعسفية ضد أعضاء النادي بالتحقيق والمحاسبة تارة، وبتقريب رموز النظام البائد وتمكينهم داخل النيابة العامة تارة اخرى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)