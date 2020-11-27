الامدادات الطبية تفتح مظاريف عطاء المستهلكات الطبية

قال الدكتور محمد العالم، مقرر لجنة عطاء توريد المستهلكات الطبية بالصندوق القومي للامدادات الطبية، ان لجنة العطاء قامت بقفل وفتح مظاريف العطاء العالمي للمستهلكات الطبية ظهر الاربعاء 25 نوفمبر 2020 .

وأشار مقرر لجنة عطاء توريد المستهلكات الطبية بحسب (سونا) الي ان (57) شركة قدمت للعطاء من جملة (69) شركة سحبت كراسات عطاء توريد المستهلكات الطبية من أجل توريد (272) صنف من المستهلكات الطبية للصندوق القومي للامدادات الطبية للمركز والولايات .

وقال المقرر أن التكلفة التقديرية لتوريد المستهلكات الطبية تبلغ (150) مليون يورو وفي ذات السياق قال العالم ان اللجان الفنية لفرز العطاء باشرت مهامها ومن المتوقع ان تكمل اجراءات العطاء في اقل من شهر.

يذكر ان الفترة المقررة لاكمال اجراءات العطاء شهران الا ان انتهاج اللجنة العمل الالكتروني يساعد في اسراع اكمال اجراءات الفرز وكشف العالم عن ان الاسبوع القادم سيتم قفل وفتح العطاء العالمي المفتوح للأدوية الخاص بالصندوق القومي للامدادات الطبية للمركز والولايات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)