بروفيسور عكود: اتفاق قانوني ملزم بشان سد النهضة يضمن سلامة سد الروصيرص

أكد البروفيسور محمد عكود عثمان عضو وفد التفاوض بشان سد النهضة من الجانب السودانى، أهمية الوصول إلى اتفاقية قانونية ملزمة بين السودان ومصر وإثيوبيا بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى حتى لا يتاثر خزان “الروصيرص” باعتبار قربه من سد النهضة،

ولفت عكود خلال الموتمر الصحفى الذى عقد بقاعة المدينة السكنية بالروصيرص للوفد الاعلامى الزائر والذى ضم وكالات الأنباء العالمية والإقليمية والمحلية ومراسلى الصحف وفق صحيفة السوداني إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لخزان الروصيرص في ري المشاريع القومية في الجزيرة والمناقل والرهد والسوكي وغرب سنار، مبيناً أن 70% من مشاريع السودان تعتمد على خزان الروصيرص و”20″ مليون مواطن يمثلون 50% من سكان السودان تعتمد حياتهم على مياه النيل الأزرق.

وجدد عكود أهمية تغيير منهجية التفاوض ومنح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر في التفاوض، نسبةلعدم التوصل إلى أي تقدم فى الجولات السابقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)