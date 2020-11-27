وفد وزارة العمل يقف ميدانياً على معسكرات اللاجئين بأم راكوبة

وقف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ محمد الشابك، والوفد المرافق له ميدانياً على مجمل الأوضاع الإنسانية بمعسكر أم راكوبة بالقلابات الشرقية.

ووصف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، الوضع الانساني بالمعسكر بالأسوأ والغير مقبول ويحتاج إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات، وأضاف أن الحكومة قامت بتسهيلات لفتح المجال أمام المنظمات لتقديم المساعدات للاجئيين الأثيوبيين، إلا أن ضعف استجابة المنظمات الدولية أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وشكل ضغطاً على الحكومة التي قدمت كل ما يمكن حتى الآن.

من جانبه قال مدير الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتنمية الريفية دكتور محمد حسين عبد القادر، إن الزيارة في إطار تقديم الدعم الفني للمعسكر، مؤكداً أن الأوضاع بالمعسكر بحاجة إلى مزيد من التنظيم والترتيب، مشيراً في ذلك إلى ضعف عملية التسجيل، إلى جانب أن الخدمات داخل المعسكر لا تلبي حاجة اللاجئين الأمر الذي يتطلب مزيداً من التنسيق مع المنظمات العاملة ورفع وتيرة الاستجابة.

وقد وقف وفد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على عمل المنظمات داخل المعسكر، جانب عقد اجتماعات مع حكومة الولاية وعدد من المنظمات العاملة. وقد ضم الوفد المفوض العام للعون الإنساني والأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة ومدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالوزارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)