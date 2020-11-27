صحافي سوداني: الحكومة الإثيوبية رفضت كل الوساطات الدولية والإقليمية

قال الصحافي السوداني أنور إبراهيم “إن الحكومة الإثيوبية رفضت كل الوساطات الدولية والإقليمية وإنها عازمة على سحب آخر قطعة سلاح من انفصالي منطقة تيغراي”.

وأضاف أن “المعارك الضارية التي اندلعت منذ شهر تقريباً أدت إلى تردي الوضع الإنساني وفرار عشرات الآلاف إلى السودان المجاور”.

فيما نفى بحسب (فرانس 24)، أن يكون السودان قد أغلق حدوده البرية مع إثيوبيا، معبراً عن خشيته في حدوث “جرائم حرب” خلال المعارك التي تجري داخل المدن الإثيوبية المليئة بالسكان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)