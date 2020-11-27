عاجل| 215 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ومخاوف من هذا الأمر

الجمعة 27 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في السودان، تسجيل 215 إصابة جديدة بفايروس كورونا، بجانب 5 وفيات مقابل تعافي 56 شخص، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي.



وبالحالات الجديدة، وصل عدد المصابين بالوباء في السودان مُنذ انتشاره في أبريل الفائت إلى 16.864 حالة، توفت منها 1.215 حالة فيما وصل عدد المتعافين إلى 9.964.

وقالت وزارة الصحة: “نُعلن عن تسجيل 215 إصابة جديد بفايروس كورونا، إضافة لتسجيل 5 وفيات، ومعافاة 56 شخص من الوباء، وذلك في يوم الثلاثاء الماضي”.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الوفاة الـ 5، سُجلت جمعيها في ولاية الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن جامعة فقدت 4 من أساتذتها خلال الـ 24 ساعة الفائتة، إثر إصابتهم بفايروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة سُجلت منها 196 حالة في الخرطوم، و7 إصابات في الجزيرة، و5 حالات في نهر النيل، أما البحر فسجلت 3 حالات والنيل الأبيض إصابتين، وحالة واحدة في كل من جنوب كردفان والولاية الشمالية.

وأفاد بيان عن مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أخضع مجددا لفحص كورونا وذلك تطبيقاً للإجراءات الصحيّة الاحترازية باعتباره من بين مخالطي وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، الذي ثبُت اصابته في وقت سابق.

وأوضح أن نتيجة فحص رئيس مجلس الوزراء جاءت سلبية، بينما كانت إيجابية لكل من مستشارة الاعلام داليا الروبي، ومعها محمود حسنين، مدير الشؤون المالية والإدارية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ويوسف البشير، مدير مكتب وزير شؤون مجلس الوزراء، وستة عشر من موظفي رئاسة مجلس الوزراء.

وقال عاملون في الحقل الطبي إن عدد المصابين بالفايروس بات أكبر من الطاقة الاستيعابية لجميع المستشفيات في البلاد.

وطالبوا الحكومة بإنشاء مستشفى ميداني لاستقبال الحالات، لتخفيف الضغط على المستشفيات، متوقعين انهيارها خلال فترة وجيزة حال استمر استقبالها لإعداد من المرضى يفوق قدرتها الاستيعابية.

واقترح طبيب إقامة المستشفى الميداني في ساحة معرض الخرطوم الدولي.

وفي غضون ذلك قررت محلية الخرطوم إغلاق وسحب تراخيص 8 من صالات الأفراح، لمخالفتها التدابير الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا.

والصالات المغلقة تقع في مناطق متفرقة من أحياء الخرطوم.

وقرر والي الخرطوم الأسبوع الفائت، منع العمل في صالات الأفراح، وذلك ضمن قرارات أخرى للحد من تفشي جائحة كورونا في موجة انتشارها الثانية والتي بدأت في أواخر أكتوبر الفائت. 215 إصابة جديدة بـ(كورونا) في السودان ومخاوف من انهيار النظام الصحي.