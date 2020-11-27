أزمة سيولة بالأبيض.. المزارعون يلجأون لكسر (الشيكات)

كشفت تاجر المحاصيل بالأبيض علي جانو عن ظهور أزمة (كاش) بالمدينة حيث قلصت البنوك السقف اليومي للسحب للتجار من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه مما أدى إلى ظهور عمليات كسر الشيكات، وحذر جانو من تسبب استمرار البنوك في تنفيذ قرار بنك السودان المركزي بحصر صرف الأموال في 50 جنيه كأعلى فئة في حدوث حالة سيولة أمنية بالأبيض.

وقطع تاجر المحاصيل جانو بحسب صحيفة الجريدة، بوجود أزمة حادة في الكاش بالأبيض، ودلل على ذلك بتقليص البنوك سقوفات السحب اليومية، ونوه إلى أن ذلك خلق أزمة في سوق المحاصيل وانخفضت أسعار قنطار الفول من 7 آلاف جنيه إلى 6400 جنيه، بينما انخفض سعر القنطار من 2300 جنيه بما يتراوح من 2200 إلى 2225 جنيه.

ولفت إلى ان سوق الأبيض سوق كبير ترد إليه محاصيل الفول السوداني والصمغ والسمسم بغرض تصديرها والتجار يجتاجون للكاش إلا أن تقليص البنوك للسحب اليومي خلق فجوة في السوق أدت بدورها إلى ظهور البيع بالكسر، لامتناع البنوك عن توفير الكاش لتجار المحاصيل، مما دفعهم للدفع عن طريق الشيكات للمزارعين الذين اضطروا بدورهم لكسر تلك الشيكات.

واوضح جانو ان جوال السكر سعره بالكاش 6350 جنيه ويتم بيعه بالكسر للمزارع ب6200 مما يخسره 150 في الجوال الواحد، وفي حالة كسره ألف جوال يخسر 150 ألف جنيه.

وكشف عن عقدهم اجتماع مع اتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية بالأبيض وتعهدا بإجراء الاتصالات اللازمة بالبنك المركزي، وهدد بتنفيذ وقفة احتجاجية لتصعيد قضيتهم إذا لم يتم حلها بصورة عاجلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)