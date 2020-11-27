الصحة بالجزيرة: إصابة (192) ووفاة (14) بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة، عن تسجيل 192 إصابة كورونا من أصل 504 حالة اشتباه.

وطبقاً للتقرير الوبائي اليومي الصادر عن الوزارة أمس، للحالات بتاريخ 22 أكتوبر الماضي وحتى 25 نوفمبر الجاري، تم تسجيل 504 حالة اشتباه إصابة بفايروس كورونا منها 192 حالة موجبة ووفاة 14 وتعافي 46 حالة و114 حالة موجبة في الحجر المنزلي و18 بمراكز العزل.

وناشدت وزارة الصحة مواطني ولاية الجزيرة بضرورة اتباع الموجهات الصحية التي تنزلت من وزارة الصحة الاتحادية للحد من انتشار جائحة كورونا، ودعت كافة منظمات المجتمع والشركات والخيرين والمصارف لضرورة دعم جهود وزارة الصحة الرامية للحد من انتشار الموجة الثانية من الجائحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)