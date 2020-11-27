أصدر الأمين العام للحكومة والي ولاية كسلا المكلف، فتح الرحمن الأمين قراراً تم بموجبه تكليف أحمد حسن محمد فضل، بأعباء المدير العام لوزارة التربية والتوجيه. كما أصدر الوالي المكلف قراراً أنهى بموجبه تكليف المدير التنفيذي لمكتب الوالي علي جعفر حاج أحمد، وأصدر قراراً آخراً بحسب صحيفة السوداني، أعفى بموجبه مدير إدارة الحكم المحلي محمد موسى عبد الرحمن وتعيين عادل عثمان محمد الحسن مديراً للحكم المحلي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر اعفاء وتعيين عدد من المديرين العامين بكسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.