عاجل.. قوات إثيوبية على الحدود مع السودان

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الجمعة 27 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
نشرت قوات إثيوبية على الحدود مع السودان، وسط استعدادات لبدء "حملة عسكرية أخيرة" في إقليم تيجراي.
وأدى تعبئة القوات الفيدرالية على الحدود بين البلدين إلى الحد بشكل كبير من تدفق اللاجئين الفارين من القتال في الإقليم.
وقال مراسل لبي بي سي، كان يراقب ما يحدث من داخل السودان، إنه شاهد ما لا يقل عن عشرة جنود متمركزين على التلال عبر النهر الذي يفصل بين حدود البلدين.
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