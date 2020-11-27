الحصول على اسم خليفة المهدي لقيادة “الأمة القومي”

الحصول على “الشخصية القيادية” التي ستقود حزب الأمة القومي، عقب وفاة رئيسه الإمام الصادق المهدي. وأثار خليفة المهدي جدلاً سياسياً كثيفاً داخل مؤسسات حزب الأمة وخارجه، بخاصة عقب إعلان الراحل المهدي نيته ترك رئاسة الحزب والتفرغ للقضايا الفكرية والمساهمة في العمل الوطني. وقال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن بحسب صحيفة السوداني: “الأمور تسير وفقاً للتراتيبية المؤسسية التي كانت تدير الحزب في حياة الإمام، نحن لدينا رئيس ولديه نواب، ونائب أول – فضل الله برمة – يتولى رئاسة الحزب في غياب الإمام”، وأضاف: “الإمام قضى وقتاً طويلاً خارج السودان، نائبه كان يرأس كل الاجتماعات ويدير الحزب كرئيس بالإنابة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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