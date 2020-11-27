في مشهدٍ مهيبٍ.. السودان يُودِّع الإمام الصادق إلى مثواه الأخير

شيّع السودان، رئيس حزب الأمّة القومي، وزعيم الأنصار الإمام الصادق المهدي إلى مثواه الأخير بمدينة أم درمان في قبة المهدي، بعد أداء صلاة الجنازة بميدان الخليفة.

وتوافد الآلاف منذ الأمس وحتى الفجر اليوم بحسب صحيفة السوداني، إلى مدينة أم درمان لوداع الإمام الصادق، وسط تهليل وتكبير وترديد: “شيّعنا حقاني إلى الحق”.

وكانت قد جرت مراسم تشييع رسمية بمطار الخرطوم، حضرها عدد كبير من المسؤولين، على رأسهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء وقيادات قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)