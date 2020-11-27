(57) شركة تُقدِّم للعطاء العالمي لتوريد مستهلكات طبية

أعلن مقرر لجنة عطاء توريد المستهلكات الطبية بالصندوق القومي للإمدادات الطبية محمد العالم، أن لجنة العطاء قامت بقفل وفتح مظاريف العطاء العالمي للمستهلكات الطبية ظهر أمس الأول “الأربعاء”.

وأوضح العالم في تصريح صحفي أمس بحسب صحيفة الصيحة، أن (57) شركة قدمت للعطاء من جملة (69) شركة سحبت كراسات العطاء لتوريد (272) صنفاً من المستهلكات الطبية للصندوق القومي للإمدادات الطبية للمركز والولايات، وكشف أن التكلفة التقديرية تبلغ (150) مليون يورو.

وقال العالم إن اللجان الفنية لفرز العطاء باشرت مهامها، ويتوقع أن تكمل إجراءات العطاء في أقل من شهر. والفترة المقررة لإكمال إجراءات العطاء شهران، إلا أن انتهاج اللجنة العمل الإلكتروني يساعد في إسراع إكمال الإجراءات، وكشف العالم أنه سيتم قفل وفتح العطاء العالمي المفتوح للأدوية، الخاص بالصندوق القومي للإمدادات الطبية للمركز والولايات الأسبوع المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)