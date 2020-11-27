تجمع أساتذة الجامعات بالسعودية يدفع بمذكرة للتعليم العالي

دفع تجمع أساتذة الجامعات في المملكة العربية السعودية، بمذكرة مطلبية لوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، انتصار صغيرون، تتضمن عدة مطالب، تعهدت الوزيرة بدراستها.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للتجمع عبد الباقي محمد البرير في تصريحات بحسب صحيفة الصيحة، عقب تسليم المذكرة، إن المذكرة تحوي العديد من المطالب، أبرزها إعادة المفصولين من جامعاتهم في الداخل بسبب الغياب جراء جائحة “كورونا”، فضلاً عن توحيد طريقة التعاطي مع قضايا الأستاذ الجامعي من قبل الوزارة فيما يتعلق بالإجازات والإعارة.

وأكد البرير أن الوزيرة تعهدت بتشكيل لجنة لدراسة المذكرة، والعمل على تنفيذها مع الوعد بتوجيه مديري الجامعات بالاستفادة من الخبرات السودانية في الخارج، وقال إن المذكرة تحوي، إلى جانب المطالب، الكثير من الأفكار التي تصب في مصلحة التعليم العالي والبحث العلمي، ووصف اللقاء بالناجح والمهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)