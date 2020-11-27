أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السودانيٰ:

أرقد كالشمس فوق حقول بلادي

(السوداني) تتحصل على اسم خليفة المهدي لقيادة حزب الأمة

جنازة رسمية لفقيد السودان (الإمام)

وزارة الطاقة: استمرار تدهور قيمة الجنيه يؤدي لزيادة غير محتملة لأسعار الوقود

إصابة مساعدي رئيس الوزراء و(16) موظفاً برئاسة مجلس الوزراء بـ(كورونا) صحيفة الصيحةٰ:

حكيم الأمة.. وداعاً

إعلان الحداد وتنكيس الأعلام (3) أيام

حميدتي: برحيل المهدي فقدت البلاد سراج الحكمة والوعي

إصابة (20) من العاملين بمجلس الوزراء بـ(كورونا)

الطاقة: تدهور الجنيه تهديد خطير لسياسة ترشيد دعم الوقود

الإرصاد: انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد

إغلاق (8) صالات أفراح بالخرطوم خالفت موجهات (كورونا) صحيفة المواكب:

البلاد تبكي الإمام.. حداد شعبي ورسمي لإنطفاء (قنديل الوعي)

توافد آلاف الأنصار إلى (قبة المهدي) للمشاركة في وداع (الحبيب)

حمدوك: المهدي كان دالة للديمقراطية ونموذجاً للقيادة الراشدة

مريم المنصورة تنعي والدها الإمام الصادق وتحدد موعد الدفن

(الحرية والتغيير): رحل المهدي والبلاد تتطلع إلى حكمته وكلمته للعبور الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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