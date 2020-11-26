الجزيرة أبا تتلقى واجب العزاء في الامام الصادق المهدي

فجعت البلاد بصورة عامة مدينة الجزيره ابا بصورة خاصة في الرحيل المر لزعيم الانصار ورئيس حزب الامه القومي الامام الحبيب الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي الذي توفي فجر الخميس بدولة الامارات العربية المتحدة. وفور سماع نبأ رحيله خرج مواطنو الجزيره ابا بجميع مكوناتهم المجتمعية شيبا وشبابا ورجالا ونساء وطلابا وتجمعوا منذ الصباح الباكر امام مباني هيئة شؤون الانصار وسرايا الامام عبدالرحمن المهدي لتقديم واجب العزاء في وفاة امامهم الحبيب الزعيم الصادق المهدي وذلك بحضور كل قيادات الهيئة والحزب . وعقدت هيئة شؤون الانصار ومكتب حزب الامة اجتماعا طارئا بالسرايا ضم قيادات واعضاء الهيئة والحزب ناقشوا من خلاله الاعداد للسفر للخرطوم لحضور مراسم تشييع الامام وتقديم واجب العزاء. واكد الاستاذ عبدالرحمن ادم بشر رئيس مكتب حزب الامة بالجزيره ابا وفق ( سونا) ان البلاد فقدت علما بارزا من اعلام الدين والسياسة، موضحا ان الهيئة بالمركز اصدرت بيانا وجهت من خلاله جميع كيانات وقواعد الانصار بالبلاد على ضرورة تقبل واجب العزاء بمناطقهم على خلفية الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي جائحة كورونا والاكتفاء ببعث اعداد محدوده من الممثلين للمناطق في تشيع الجثمان واداء واجب العزاء . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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