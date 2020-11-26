نقابه عمال التعليم تعلن رفع الإضراب

اعلن الاستاذ يسن حسن عبد الكريم رئيس لجنه تسيير النقابه العامة لعمال التعليم عن رفع الإضراب الذي تم الاعلان عنه مسبقا وذلك بعد ان عقد اجتماع مع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء ووزيرة الماليه حيث وعدوا بالاستجابه للمطالب.

واشار الى أن مأتم من تنفيذ للإضراب بلغ نسبه 95% وعزز مطالب المعلمين وحقوقهم التي تعتبر خط احمر، باعتبارها مطالب مشروعه، وأضاف خرجنا بمكاسب اهمها قرار باصدار لجنه لإزالة التشوهات على مرتبات المعلمين وان تصدر اللجنه توصياتها خلال اسبوعين، بالاضافه إلى توفير وجبه لتلاميذ الأساس.

وقال إن هناك اقتراح بقبول تلاميذ الصف الأول اساس والأول ثانوي مجانا وذلك عبر الوزارات المختصه بالولايات . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجنه تسيير النقابه العامة لعمال التعليم حول رؤية اللجنه بعد اجتماعها برئيس الوزراء ووزيرة الماليه بمباني النقابه، وفق صحيفة السوداني وعبر عن شكره للحكومة في سرعه الاستجابه لمطالب المعلمين بشكل كبير، مشيدا بكل المعلمين الذين استجابوا ونفذوا الإضراب. وقال إن الإضراب لم يكن غايه وليس هدف سياسي بل مطلب ولفت نظر للحقوق، وبعد تحقيق المكاسب ليس هناك سبب موضوعي لمواصله الإضراب، وقال إن كل المكاسب ستتحقق واذا لم يحدث هذا الأمر فلكل حدث حديث. الاستاذ ياسر بدرالدين بالامانه الإجتماعيه بالنقابة قال ان الجهات المختصة اسنتجابت لمطالب المعلمين المشروعه، مشيرا الى ان التميز السلبي الذي وقع على المعلمين كان له أثر كببر عليهم خاصه منحتي عيدي رمضان والاضحي، وفرق مرتب شهر أبريل وفي هذا الصدد تضامنا مع الحكومه في ظل كوفيد 19 سنطالب به متى ما تحسنت الظروف الاقتصاديه وهو لن يسقط ابدا. الامين المالي ومشرف التنسيق مع الجهات الحكومية بلجنه تسيير المعلمين حمدان بولاد عبر عن اهميه المطالب التي بلغت سته مطالب وهي حق مشروع لكل المعلمين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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