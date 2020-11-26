التقى النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر الخميس بمكتبه بأسر قيادات مجلس الصحوة الثوري المعتقلين وأشار ممثل الأسر الى القرار الصادر من مجلس السيادة بالعفو عن حاملي السلاح وأنهم قد استفسروا عن مصير هذا القرار وعدم تطبيق هذا القرار على المعتقلين من مجلس الصحوة.
وأوضح النائب العام وفق ( سونا) أن القضية الخاصة بمجلس الصحوة أمام القضاء العسكري ولا يجوز قانوناً تدخل النيابة فيها، وأن القرار الصادر من مجلس السيادة بخصوص العفو عن حاملي السلاح صدر بموجب الإتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة وفق إتفاقية السلام المبرمة بين الطرفين.
وأشار الحبر الى أنه سيتم إصدار إستثناءات سيتم بموجبها تشكيل لجنة للنظر في كل حالة على حدة وفي ذات السياق أكد النائب العام على إستقلالية وحيادية النيابة وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أسر معتقلي مجلس الصحوة يلتقون النائب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.