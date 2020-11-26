شاهد بالفيديو : عملية حفر قبر الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار

عملية حفر قبر الامام الصادق المهدي والذى سيوارى الثرى فى التاسعة من صباح الجمعة بقبة الامام المهدي بامدرمان وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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