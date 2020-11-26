البرنس هيثم مصطفي يعبر عن حزنه لرحيل الاسطورة مارادونا

عبر كابتن الهلال و السودان السابق هيثم مصطفي فى تغريدة له بصفحته الرسمية بالفيس بوك اطلعت عليها أخبار الخليج 365 عن حزنه لرحيل اسطورة الكرة ديجو مارادونا وكتب هيثم : وداعاً يا اسطورة يوم حزين لكرة القدم ونشر البرنس صورة تجمعه مع الساحر الارجنتيني ديجو. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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