إثيويبا تحقق فوزًا مثيرًا على السودان

خسر منتخب شباب السودان أمام إثيوبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لتصفيات سيكافا المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021. وكان الشوط الأوّل وفق صحيفة السوداني قد انتهى لصالح السودان بهدفين دون مقابل، أحرزهما اللاعب عبد الكريم عبد الرحمن الشهير بـ”الغربال”. ونجح منتخب إثيوبيا في قلب الطاولة في شوط اللعب الثاني بعد تسجيله لثلاثة أهداف الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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